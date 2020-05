Da qualche settimana a questa parte, filtra un messaggio dall'ambiente bianconero:Poi però anche la Juve ha cominciato a dover fare i conti con l'effetto Coronavirus. Tracciando nuove linee guida che passano da un nuovo tetto di ingaggi per i nuovi acquisti, da circa 9 milioni di euro lordi a stagione. Ovviamente ci potrebbero essere delle, Paul rientrerebbe tra queste se fosse davvero possibile acquistarlo. In ogni caso è questo il primo vero ostacolo a complicare la trattativa, quella tra la Juve e Mino: era chiaro che per riabbracciare la sua vecchia squadra Pogba avrebbe dovuto rinunciare a un ingaggio da 20 milioni netti l'anno o giù di lì, ma l'idea restava quella di andare in ogni caso oltre il limite dei giocatori “normali”, ora rappresentato dai 12 milioni netti tra parte fissa e bonus di Matthijs de Ligt.e contropartite. Così, in sostanza, torna impossibile pensare al Pogback. Prima di trovare un accordo col giocatore bisogna imbastire una traccia di lavoro con il club che ora non c'è. Che poi non ci sia ancora o non ci sia più, lo si capirà solo col tempo.. Ad oggi valutandoli come obiettivi su cui ragionare indipendentemente da Pogba, per quanto possa essere facile ipotizzare questi discorsi come più o meno collegati al pezzo di mercato principale. Piace Adrien Rabiot e soprattutto piace l'ipotesi United a. Si apprezza da sempre Aaron, per quanto in Inghilterra si conosca e si tema fin troppo il curriculum di infortuni del gallese. Si guardano con un occhio particolarmente attento i brasilianiche pure ambiscono a piazze più competitive nell'immediato. Già, perché nel disegnare scambi ci sarebbe anche questo aspetto, mica di poco conto: