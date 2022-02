Il futuro dicontinuna a tenere banco perché quel contratto in scadenza a fine stagione, il 30 giugno 2022, lascia aperti sogni e speranze di tutti i club interessati. Fra questi c'è inevitabilmente anche laperché il #Pogback è rimasto nel cuore dei tifosi e anche la dirigenza bianconera non ha mai realmente abbandonato l'idea di riavere il centrocampista francese a Torino. Ma fra rumors, voci, rapporti, cosa c'è da sapere sul futuro di Pogba?È rimasto in contatto con tanti dei suoi ex compagni con cui i rapporti sono ottimi e negli ultimi giorni ha intensificato questi contatti.a riabbracciare i colori della Juventus, una città in cui si è trovato benissimo e amici lasciati in Italia ormai 5 anni faContatti che ci sono stati anche con il, oggi però più concentrato a rivouzionare il proprio attacco che non il centrocampo e soprattutto senza Zidane in panchina. Zidane che, invece,Il club parigino non era fra le priorità del francese quando lasciò la Juventus anche per questioni ambientali fra ex-agenti e amicizie d'infanzia. Rapporti che ora si sono stabilizzati e non rappresenterebbero più un ostacolo.Chi però può davvero permettersi Pogba? Perché al di là delle volontà del giocatore e della disponibilità a trasferirsi a Parigi o a Torino, quello che davvero conta e che davvero può spostare gli equilibri di questa battaglia per il suo futuro èSulle cifre si può lavorare, anche spalmando su una durata lunga del contratto, ma è inevitabile che, per un centrocampista top, la cifra dovrà essere da top della rosa. Cifre che a Parigi è sicuramente più semplice ottenere. Juve, PSG, Real il futuro di Paul Pogba sta diventando incandescente.