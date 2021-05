Paul Pogba sta finalmente mettendo in mostra le sue qualità con continuità e, assieme a Bruno Fernandes, sta trascinando il Manchester Utd in Europa League. Il suo contratto scade nel 2022 e le sue ultime prestazioni hanno convinto la dirigenza ad offrirgli il rinnovo di contratto, che, secondo il Mirror, supererà i 20 milioni a stagione, rendendolo il giocatore più pagato della rosa. In caso di mancato accordo entro l’estate, però, verrà ceduto, ripota il Sun: Juve e Real Madrid sono da sempre le più interessate alla sua situazione.