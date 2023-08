Rebus centrocampo per la Juventus, dove Massimiliano Allegri si aspetta da Cristiano Giuntoli un rinforzo importante per il reparto più nevralgico della squadra. Per il responsabile del mercato bianconero, la parola d'ordine per il momento è una sola: vendere! Alleggerire la rosa è infatti una condizione imprescindibile prima di poter pensare a qualsiasi tipo di nuovo innesto.



LE CESSIONI - Fino a questo momento, la Juve a centrocampo ha ceduto ufficialmente Ranocchia all'Empoli e Arthur alla Fiorentina, mentre Paredes e Cuadrado, giunti rispettivamente a fine prestito e a fine contratto, sono stati lasciati liberi. Per il resto, Giuntoli ha di fatto concluso anche le cessioni di Zakaria al Monaco e di Rovella alla Lazio, operazioni per le quali manca ancora il crisma dell'ufficialità, così come per la cessione di Barrenechea al Frosinone. Fra gli altri giocatori della mediana, è possibile una soluzione in uscita anche per Miretti e Nicolussi Caviglia (entrambi nel mirino della Salernitana), mentre Pogba resta un caso a sé.



UN ACQUISTO - Una volta ultimate le cessioni, la Juve comprerà un centrocampista, con un novero di candidati che al momento si concentra su quattro nomi, di cui vi riportiamo il borsino rispetto alla possibilità di vestire la maglia bianconera.



SCORRI PER LEGGERE: JUVE, QUATTRO NOMI PER IL CENTROCAMPO