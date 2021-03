Sarà l'olandese Bjorn Kuipers l'arbitro della decisiva sfida di Champions League tra Juventus e Porto di martedì 9 marzo, valida per il ritorno degli ottavi di finale. Internazionale del 2006 e chiamato a dirigere in carriera due finali di Europa League e una di Champions, ha incrociato la Juventus già in altre sette occasioni nella sua carriera.



L'ultimo precedente sorride ai colori bianconeri: nel marzo 2019, Cristiano Ronaldo trascinò i suoi compagni alla rimonta contro l'Atletico Madrid, sconfitto allo Stadium per 3-0 dopo il successo spagnolo per 2-0 dell'andata. Ad accompagnare Kuipers in Juve-Porto ci saranno i connazionali Van Roekel e Zeinstra come guardalinee, mentre il Var sarà Van Boekel.