Juventus contro Porto non significa solo sfide di Champions League, ma anche la finale di Coppa delle Coppe del 1984. Da Ilbianconero.com il racconto di quel precedente: "Nella Coppa delle Coppe 1983-84 la Juventus, allenata da Giovanni Trapattoni e trascinata sul campo da Michel Platini e altri grandi campioni, mise in riga Lechia Danzica, Paris Saint-Germain, Haka Valkeakoski e Manchester United, arrivando a contendere il titolo al Porto nella finale dello stadio St. Jakob di Basilea. Sul suolo svizzero, i bianconeri, vestiti con la storica seconda maglia gialla, ebbero la meglio per 2-1: mattatore della serata fu Beniamino Vignola, autore del gol sblocca-risultato e dell'assist per la decisiva rete di Zibì Boniek, dopo il momentaneo pareggio di Antonio Sousa. Tutto prima dell'intervallo.



PABLITO - Ricordare quella Coppa delle Coppe vinta 36 anni e mezzo fa significa anche omaggiare il recentemente scomparso Paolo Rossi, che faceva parte di quella magnifica squadra e che nella semifinale contro lo United aveva segnato "di rapina" al 90' il gol decisivo per approdare in finale."