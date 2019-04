La Juventus vuole vivere un finale di stagione prodigo di vittorie, nonostante gli obiettivi siano ormai stati definiti, con la vittoria dello scudetto e l'eliminazione dalla Champions League. Motivo per cui Massimiliano Allegri, per sua stessa ammissione, darà il via ad alcuni "esperimenti" di formazione. I bianconeri potrebbero tornare al 3-5-2, con Emre Can arretrato a terzo centrale al fianco dei titolari nel ruolo, per capire se la soluzione può essere utilizzata sul lungo periodo, con gli splendidi risultati intravisti nel ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid.