La Disciplinare della Uefa ha rinviato a lunedì la decisione riguardante la controversa esultanza "con huevos" di Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, in seguito al 2-0 contro la Juventus. Incredibilmente, però, ci sono anche i bianconeri sotto inchiesta. La Juventus, infatti, è entrata in campo in ritardo nella ripresa e Simeone non ha mancato di farlo notare al quarto uomo e all’arbitro. In questi casi, ricorda La Gazzetta dello Sport, la Uefa è inflessibile: il Manchester United e José Mourinho sono stati multati per l’entrata in campo in ritardo nella partita dei gironi a Valencia.