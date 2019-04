La Juventus affronta il Milan questa sera in una delle grandi classiche del calcio italiano. Queste le dieci curiosità in vista della sfida dal sito ufficiale del club bianconero:



UN SOLO PRECEDENTE #ONTHISDAY Solo una volta Juventus e Milan si sono affrontate il 6 aprile in Serie A (nella stagione 1996/97): quella rimane la vittoria più ampia dei bianconeri contro il Milan nel massimo campionato italiano (6-1).



SOTTO LA MOLE Sono 83 i precedenti tra Juventus e Milan a Torino in Serie A: 41 i successi bianconeri, 21 quelli lombardi – 21 anche i pareggi.



IMBATTUTI IN CASA La Juventus è una delle quattro squadre ancora imbattute in casa nei cinque maggiori campionati europei in corso, insieme a PSG, Liverpool e Borussia Dortmund.



CHE MEDIA GOL! Negli ultimi tre campionati di Serie A la Juventus ha registrato una media di più di 2 reti a partita (2.1 in quello attuale) - ci era riuscita solamente in tre delle precedenti 56 stagioni nel massimo campionato.



SOLO UN GOL SUBITO NEL PRIMO QUARTO D'ORA La Juventus è la squadra che ha subito meno gol nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A: solamente uno. IN THE BOX! La Juventus è la squadra che ha realizzato più gol da dentro l'area di rigore (57), mentre il Milan è una delle tre formazioni (con Napoli e Torino) ad aver raggiunto la doppia cifra di reti dalla distanza (10).



OH, MARIO! Mario Mandzukic ha segnato due gol in cinque sfide di Serie A contro il Milan: la Juventus ha vinto tutte le 28 partite di campionato in cui il croato ha trovato il gol.



CHE MEDIA, MOISE! Tra i giocatori con almeno due reti all’attivo, l’attaccante della Juventus, Kean, è quello con la miglior media minuti/gol (uno ogni 53 giocati) nei cinque maggiori campionati europei.



PAULO, 5 SU 9 Paulo Dybala ha realizzato cinque gol in nove presenze di Serie A contro il Milan: in particolare ha preso parte attiva a quattro marcature (tre centri e un assist) nei tre incontri allo Stadium contro i rossoneri.



ALLEGRI E IL DIAVOLO Massimiliano Allegri ha allenato il Milan dal 2010 al 2014: per lui 133 panchine in Serie A sulla panchina dei rossoneri (74V, 34N, 25P), in cui ha registrato una media di 1.92 punti a match; ha vinto il 62% (otto su 13) delle sfide da allenatore in Serie A contro il Milan - completano il parziale un pareggio e quattro sconfitte.