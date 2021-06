Una punta, due nel caso in cui partisse Cristiano. Un centrocampista, anzi due perché è il reparto che più ha bisogno di innesti, sempre che si riesca a sbloccare il mercato in uscita. Poi un difensore centrale per rimpiazzare Merih, un portiere di riserva e, anche perché il brasiliano (tutt'altro che incedibile) è a sua volta destinato a restare non avendo trovato reali offerte, pure a causa di un ingaggio da circa 6 milioni netti più la ricca quota (1,6 milioni) destinata ai suoi agenti. E– Intanto si valutano opzioni per il cambio di Alex Sandro. EL'esterno olandese è ancora molto giovane, classe 2000, ha un contratto in scadenza nel 2023 ma dopo due stagioni non è particolarmente contento dell'avventura al Psg né il club parigino può dirsi pienamente soddisfatto. Una situazione su cui prova a inserirsi la Juve, che medita il tentativo in prestito con diritto di riscatto.Ma nel mirino della Juve c'è anche Bakker: lo manda Mino, tanto per cambiare.