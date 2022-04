Angelo Gregucci, ex allenatore del Sassuolo e collaboratore di Roberto Mancini sia in Nazionale che ai tempi del City, parla dell'ad dei neroverdi, Giovanni Carnevali, nel giorno in cui gli emiliani affrontano la Juventus: "Programmazione e lungimiranza. Il club neroverde rappresenta la progettualità più illuminata del calcio italiano. Carnevali è un fuoriclasse, è un dirigente coraggioso e con idee chiare. Fossi nella Juventus o comunque in un grande club comincerei a farci un pensierino", si legge su TuttoJuve.com.