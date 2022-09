La Juventus ha comunicato alla UEFA la lista per la stagione 2022/2023 di Champions League. Massimiliano Allegri potrà contare su tutta la rosa a disposizione per l'avventura europea, che inizierà martedì nel big match contro il Psg in trasferta. Anche Federico Chiesa, attualmente infortunato, è presente nella lista consegnata alla UEFA.



LISTA A



1 Szczesny



2 De Sciglio



3 Bremer



5 Locatelli



6 Danilo



7 Chiesa



8 McKennie



9 Vlahović



10 Pogba



11 Cuadrado



12 Alex Sandro



14 Milik



15 Gatti



17 Kostić



18 Kean



19 Bonucci



22 Di Maria



23 Pinsoglio



24 Rugani



25 Rabiot



33 Aké



32 Paredes



36 Perin



LISTA B



20 Miretti



30 Soulé



40 Da Graca



41 Garofani



44 Fagioli