Prove di rinnovo tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport non è da escludere che a breve si torni a parlare del contratto di DV9, ma questa volta per trovare un accordo tra lui e la Juventus: il club potrebbe chiedergli di allungare di un altro anno (scadenza 2026) per alleggerire ancora di più il monte ingaggi e il serbo sembra disponibile ad andare incontro alla società.