Moise Kean potrebbe scendere in campo domani sera contro l'Udinese nell'anticipo della 27a giornata di Serie A. Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, Allegri non ha ancora deciso se lanciarlo dal primo minuto oppure a gara in corso ma in ogni caso da questo punto della stagione l'attaccante classe 2000 potrebbe giocare con maggior regolarità. Per quanto riguarda il futuro, invece, nelle prossime settimane ci sarà un incontro con l'agente del calciatore Mino Raiola che nel mese di gennaio ha portato alla Continassa le offerte di Ajax e Milan, entrambe rifiutate dalla Juve.