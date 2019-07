Nicolas Higuain, fratello ed agente di Gonzalo, attaccante della Juve, potrebbe essere sbarcato nelle ultime ore in Italia, a Torino. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come nelle prossime ore dovrebbe esserci un incontro dell'agente con la dirigenza dei bianconeri per discutere del futuro dell'argentino, su cui la Roma resta in pressing.