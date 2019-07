Qualcosa si muove. Moise Kean è stato solo il primo attaccante a lasciare la Juve, che ora spera di portare avanti anche tutte le altre cessioni in programma. A cominciare da quella di Gonzalo Higuain, nonostante ora il caso Paulo Dybala stia prendendo il sopravvento. E il caso Pipita ora potrebbe essere giunto a una prima svolta favorevole per i piani di Fabio Paratici. Che nonostante il buon precampionato del centravanti argentino e la sua totale volontà di restare, non ha mai cambiato la propria posizione di chi ritiene Higuain di troppo: a bilancio e in organico. Bisogna fare ancora altro spazio. La Juve ha un'intesa di massima raggiunta da tempo con la Roma, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto che possa complessivamente portare nelle casse bianconere 36 milioni di euro. Aspettando che l'effetto domino delle punte abbia inizio, coinvolgendo anche il romanista Edin Dzeko, il forcing giallorosso per convincere Higuain va avanti ed è destinato ad aumentare.



L'APERTURA – Sempre e solo no. Finora questa è stata l'unica risposta di Higuain al progetto della Roma. Finora. In queste settimane i confronti quotidiani con Maurizio Sarri e la dirigenza bianconera non gli hanno permesso di far cambiare i piani della Juve. In questa guerra di posizione chi deve forse guardare altrove è proprio lui. Che ha resistito alle dichiarazioni pubbliche di Gianluca Petrachi, così come a quelle ricevute direttamente via telefono. Tanti i tentativi della Roma, si è speso in prima persona anche Paulo Fonseca senza riuscire fin qui a convincere Higuain. Ma al rientro dall'Asia qualcosa sembra essere cambiato. In programma nelle prossime ore un incontro tra la dirigenza giallorossa e Nicolas Higuain, suo fratello-agente: un segnale questo che va verso dei primi passi del Pipita ad accettare una nuova destinazione. Poi si dovrà tornare a parlare ancora con la Juve, quello della buonuscita resta solo uno dei tanti temi di cui discutere. Ma con un'altra punta di peso in arrivo, che sia Lukaku o Icardi, di posto per Higuain non ce n'è proprio o non ce n'è ancora.