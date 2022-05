Nella lista dei convocati dellaper la sfida di questa sera contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha scelto di convocare a centrocampo anche il baby, centrocampista della Juve Under 23 che è arrivato a Torino in prestito con diritto di riscatto dall'Udinese nel corso della passata estate.Talento italo-norvegese in stagione ha all'attivo 18 presenze in Under 23 con un assist e tante possibilità di crescere ancora. A Udine era considerato un potenziale erede diperché per caratteristiche ricordava molto l'argentino passato all'Atletico Madrid.Noi ve l'avevamo presentato () ai tempi della Primavera bianconera, poco