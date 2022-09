Salmo è un gobbo di merda pic.twitter.com/6C0Ph8zZh3 — Peter (@juvepeterff) September 29, 2022

, posticipo dell'ottava giornata di campionato in Serie A. Dopo il concerto dello scorso 7 luglio a San Siro, Salmo sarà in tour nei palazzetti d'Italia per un mese dal 17 novembre al 18 dicembre a Firenze, Mantova, Padova, Bologna, Livorno, Roma, Bari, Eboli, Pesaro, Milano, Brescia e Torino.- Torna la Serie A e con questa tornano anche intrattenimento e spettacolo all'Allianz Stadium. Anche in occasione del match di domenica 2 ottobre alle ore 20:45 contro il Bologna, sin dall'apertura dei cancelli, ci saranno tante attività ludiche ad attendere i nostri tifosi, dai più grandi ai più piccoli. Ci saranno come sempre giochi di luce, laser show powered by EA Sports e un dj set, con un super ospite: SALMO.Pseudonimo di Maurizio Pisciottu, classe 1984, SALMO è un noto rapper e produttore discografico italiano. KUMITE, Il cielo in una stanza, e 90min sono solo alcuni brani che gli hanno permesso di scalare le classifiche e aggiudicarsi diversi dischi d’oro e di platino. Innumerevoli le collaborazioni con altri artisti italiani e non dalla cui unione sono nate celebri hit.