Secondo quanto rivelato oggi da La Gazzetta dello Sport, prima di chiudere l'operazione Alvaro Morata nella giornata di ieri, il ds della Juventus, Fabio Paratici, ha chiamato personalmente Edinson Cavani e i suoi agenti per capire la fattibilità dell'operazione. Risposta negativa: Edinson non è mai stato convinto, così la Juve ha deciso di chiudere per Morata che invece non vedeva l'ora di tornare a Torino.