Il 16 agosto la Juve Primavera sfida il Real Madrid a Nyon negli ottavi di Youth League. Per prepararsi alla sfida è in programma un'amichevole contro il Monza di Brocchi, promosso in Serie B nella scorsa stagione. La partita si giocherà a Monza mercoledì 5 agosto alle ore 17,30 e sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.