Eravamo rimasti al 17 giugno, quando il campionato Primavera fu definitivamente sospeso. Adesso è pronto a ripartire, la data da segnare sul calendario è quella del 19 settembre. E che partenza, perché la Juventus affronterà l’Atalanta campione in carica. Il 15 maggio invece si terrà l’ultima giornata del torneo, prima della fase finale composta da playoff per lo scudetto e playout per la retrocessione da aggiungere alle ultime due in classifica.



COPPA ITALIA - La Coppa Italia Primavera prenderà il via il 23 settembre, per concludersi il 7 aprile 2021, quando verrà disputata la finale



Ecco la prima giornata del campionato Primavera (19 settembre)



Ascoli-Roma

Atalanta-Juventus

Cagliari-Milan

Fiorentina-Bologna

Genoa-Spal

Inter-Sampdoria

Sassuolo-Empoli

Torino-Lazio