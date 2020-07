Matteo Anzolin, terzino e capitano dell Juventus Primavera, ha riportato la frattura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Lo stesso giocatore bianconero, che compirà 20 anni a novembre, ha postato su Instagram una foto dopo l'operazione, con un messaggio che guarda al futuro: "Pronto a iniziare una nuova sfida con la stessa fame di sempre". Una sfida che, al suo rientro in campo, potrebbe chiamarsi Juve Under 23, contesto ideale per poter tornare in condizione quando avrà recuperato dal brutto infortunio. Nel frattempo, testa alla convalescenza e forza Matteo!