Continua il periodo complicato della Juventus Primavera: la formazione di Baldini non va oltre lo 0-0 nel match casalingo contro il Cagliari. Con questa, sono esattamente sei le partite senza vittoria per la formazione bianconera.



JUVE-CAGLIARI 0-0

Juventus: Dadone; Bandeira, Capellini (81' Pinelli), Gozzi, Anzolin; Nicolussi Caviglia, Morrone (60′ Leone), Portanova (81' Sene); Rosa (60′ Monzialo), Petrelli, Moreno (87' Markovic). A disp.: Garofani, Pinelli, Pereira Serrao, Francofonte, Di Francesco, Sene, Markovic, Frederiksen. All.: Francesco Baldini.

Cagliari: Daga; Kouadio, Boccia, Carboni, Porru; Marongiu, Ladinetti, Lella (75' Dore); Lombardi; Doratiotto, Contini (60’ Verde). A disp.: Cabras, Aly, Peressutti, Albini, Dore, Marigosu, Cannas. All.: Massimiliano Canzi.

Arbitro: sig. Cascone di Nocera Inferiore.

Ammoniti: 29′ Rosa (J), 60′ Nicolussi Caviglia (J), 88' Verde (C) , 88' Bandeira (J).