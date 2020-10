Ieri ha parlato a JTV Koni De Winter, terzino destro belga 18enne della Juventus Primavera allenata da Andrea Bonatti, l'anno scorso guidata da Lamberto Zauli. È arrivato due anni fa dallo Zulte Waregem. Queste le parole di De Winter: "Siamo molto contenti di questo inizio di stagione: abbiamo preso un punto difficile con l’Atalanta, poi tre punti con l’Empoli su un campo complicato. Il mio ruolo? In passato ho sempre fatto il difensore centrale, poi alla Juve ho provato cose diverse. Aver giocato in tanti ruoli mi ha aiutato tanto, ho fatto sia il terzino che la mezzala. Sono cresciuto anche tecnicamente, ma mi piace fare il difensore centrale".



MODELLI - "Qui mi trovo bene, mi sono dovuto abituare a diverse intensità e tattica, ma sto molto bene. Mister Bonatti? Ti dà tanta fiducia e ti lascia giocare, noi siamo molto tecnici. Il mio idolo è il mio connazionale Vincent Kompany, mi piace il suo modo di giocare. Della Juve mi piacciono Bonucci e Chiellini, grandi giocatori. La gara col Milan? È la prima in casa, siamo molti motivati e dobbiamo continuare così".