Alessandro Riccio, difensore della Juve Primavera, parla al canale tematico del club bianconero: "La preparazione è andata molto bene, abbiamo giocato contro squadre molto forti, fisicamente pronte. Stiamo cercando di mettere dentro sempre più concetti del mister, pensiamo di fare molto bene questa stagione".



CAMPIONATO - "L'Atalanta è una squadra sempre da battere, puntano sempre a vincere il campionato, è uno stimolo ma non deve essere una pressione. I ragazzi arrivati quest'anno si stanno integrando bene, ci conosciamo tutti da molti anni".



MISTER BONATTI - "Ci trasmette grinta ma allo stesso tempo tranquillità. Anche dal punto di vista umano è sempre a darci consigli ed è molto positiva come cosa".



JUVE - "Responsabilità? Si ma non deve essere un carico. La Juve ha fiducia in me che sono leader in campo e fuori, penso di far bene quest'anno, me lo auguro".



CRESCITA - "Umanamente molto, tecnico non sta a me dirlo, spero di si. Obiettivi di squadra? Vincere tutto quello che c'è da vincere come giusto che sia. Personali, magari una chiamata da Zauli o magari in prima squadra. Forza Juve sempre".