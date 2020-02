Le parole di Lamberto Zauli dopo la vittoria della Juve Primavera contro il Pescara: "E' stata una partita molto difficile, in questo momento del campionato ogni gara diventa complicata perché tutte le squadre hanno i propri obiettivi. Oggi il Pescara ha fatto vedere le sue qualità mettendoci in difficoltà in diversi frangenti. Era una partita piena di insidie, sono stati bravi i ragazzi a sbloccarla. Meno bene, invece, la gestione della palla e nel chiudere la gara: abbiamo avuto tante situazioni in cui rubavamo il pallone a campo aperto ma difficilmente facevamo la scelta giusta per chiudere la partita. In questo caso il rischio è che ogni minima azione può farti scivolare la vittoria, cosi non è stato e siamo contenti di essere ancora in corsa. Era importante vincere dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, ora faremo di tutto per continuare a fare punti".