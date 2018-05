La Juventus si prepara ad accogliere i talenti di ritorno dal prestito. I riflettori sono puntati soprattutto su Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola , protagonisti dell' Atalanta di Gian Piero Gasperini che finalmente potranno misurarsi all'Allianz Stadium . Secondo quanto riporta il Corriere di Torino , se il centrale bergamasco punta a lottare per un posto da titolare nella prossima stagione, qualche dubbio in più sussiste sull'esterno di Foligno. Spinazzola è un profilo da Juve o no? Fermo in queste ultime settimane da un problema al ginocchio, il classe '93 deve dimostrare il proprio valore.