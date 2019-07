"La Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa, per l’unica sessione di lavoro prevista nella giornata di oggi. Il gruppo ha svolto un lungo lavoro di stretching e attivazione, per poi passare all’attività prettamente atletica e infine lavorare a lungo con il pallone. Gruppo a cui, dopo i test di idoneità sostenuti nella prima mattinata al J|Medical, si sono aggregati subito Cristiano Ronaldo e Blaise Matuidi, rientrati proprio oggi al lavoro. Domani si torna al doppio turno di allenamento, al mattino e al pomeriggio al JTC". Sky Sport ha aggiunto che Emre Can ha rimediato oggi una leggera distorsione alla caviglia che verrà smaltita nel giro di qualche giorno.