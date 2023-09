Sette punti in tre giornate, con due vittorie (esterne) e un pareggio (in casa), e con un bottino di 6 gol fatti e uno incassato. E' questo il bilancio dellain campionato dopo la fase di avvio, con uno sguardo da seconda in classifica sulla prossima giornata, che vedrà i bianconeri impegnati all'Allianz Stadium contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, nel giorno del derby fra le prime in classifica, Inter e Milan.per quanto riguarda la Juve,nei match con Udinese, Bologna ed Empoli. Emerge un quadro in gran parte positivo, ma con qualche zona grigia.