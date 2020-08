Un dubbio di mercato da risolvere il prima possibile per delineare in fretta le strategie per i colpi in entrata. Andrea Pirlo dovrà presto prendere la sua prima vera decisione fra i giocatori a disposizione. Chi completerà il reparto difensivo oltre ai confermati Demiral, Bonucci, De Ligt e Chiellini? I nomi in ballo sono due e corrispondo a Daniele Rugani, già in rosa quest'anno e Cristian Romero, che rientra dal prestito al Genoa. Uno solo dei due resterà a disposizione, l'altro secondo Tuttosport, sarà usato come pedina di scambio sul mercato.