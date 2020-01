Primo gol con la maglia dell'Al Duhail per l'ex Juventus Mario Mandzukic. Dopo quello annullato dal Var nell'esordio assoluto, il croato segna in Qatar Cup contro l'Al Sailiya la rete dell'1-0, trasformando in gol una respinta del portiere. La gara poi è stata vinta da Mandzukic e compagni per 2-0.