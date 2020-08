Memphis Depay ha realizzato il gol dell'1-0 allo Stadium in Juventus-Lione, ottavo di finale di Champions League, dal dischetto. Come riporta Opta, è il primo gol su rigore subito dai bianconeri allo Stadium in Champions: l'ultima volta, infatti, risale al 2009 contro il Bayern, calciato da Butt, portiere dei bavaresi.