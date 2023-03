A margine dell'apertura dell'udienza preliminare al Tribunale di Torino, arriva un'altra clamorosa proposta da parte del Codacons contro la Juventus in merito agli effetti dell'inchiesta Prisma: "Stiamo studiando l'opportunità di lanciare un'azione civile collettiva a favore di tutti quegli sportivi che hanno fatto investimenti sia su Sky o altri piattaforme, piuttosto che abbonamenti allo stadio, in quanto hanno visto delle partite dallo svolgimento non regolare perché non regolare è stata la campagna acquisti sulla base di bilanci non corretti", le parole dell'avvocato Bruno Barbieri.