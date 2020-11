Un gol e una traversa per Cristiano Ronaldo in Lazio-Juventus, ma anche preoccupazione per la caviglia destra. Al 76' il portoghese ha lasciato il campo (al suo posto Dybala) per un problema all'articolazione dopo un contrasto con Luis Alberto: uscendo dal campo zoppicando, CR7 ha fatto segno che la caviglia si è girata, riferisce Dazn. In panchina, espressione dolorante e fasciatura con ghiaccio.