al quarto posto in campionato, uscendo agli ottavi di Champions con il Villarreal e non riuscendo a confermare i due titoli vinti nella stagione precedente, Coppa Italia e Supercoppa. In difesa, De Ligt è stato sostituito da, mentre al posto di capitan Chiellini ci sarà l'esordiente. I terzini sono rimasti gli stessi. Anche il centrocampo è rimasto uguale, ad oggi, considerando l'infortunio che terrà fuoriper almeno 5 settimane. In avanti, invece, sono partiti Dybala e Morata, ed è arrivato, che forse farà più assist ma molto probabilmente meno gol rispetto ai due ex. Già, il gol, il più grande problema dei bianconeri nella scorsa, deludente, stagione, quando la squadra di Max Allegri. Fatto sta che il problema non sembra essere stato risolto. Anzi,