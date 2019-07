Niente Cina per Merih Demiral, che dopo la partita che la Juventus giocherà domanica a Singapore contro il Tottenham rientrerà a Torino. Il difensore che i bianconeri hanno prelevato dal Sassuolo infatti non ha ottenuto il visto in tempo utili per proseguire la tournee asiatica. Lungaggini burocratiche, secondo quanto appreso dall'Ansa, anche a causa delle tensioni tra la Cina e la sua Turchia che accusa Pechino per la repressione contro la minoranza turco-musulmana degli uiguri.