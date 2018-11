Piccola preoccupazione in casa Juventus per Miralem Pjanic: come riferisce il sito ufficiale della federazione bosniaca infatti, durante la partita con l'Austria (valida per la Nations League), il centrocampista ha accusato un affaticamento muscolare ed è stato sostituito. Non solo, non sarà a disposizione per l'amichevole con la Spagna e farà rientro a Torino. Non dovrebbe però a essere a rischio per gli impegni con Spal e Valencia: come appreso da Calciomercato.com, non si tratterebbe di un infortunio importante, Pjanic sarà rivalutato lunedì alla ripresa degli allenamenti.