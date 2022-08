La Juventus perde anche Adrien Rabiot per infortunio. Il centrocampista francese ha chiesto il cambio al minuto 58 della sfida contro la Roma dopo essersi fermato in mezzo al campo chiedendo l'intervento dei medici.



Il problema sembra essere muscolare alla coscia sinistra, ma alla fine il francese è riuscito ad uscire dal campo con le sue gambe e al suo posto Allegri ha scelto di mandare in campo Zakaria.