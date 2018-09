Nessuno ha speso più deiutilizzati per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri e per renderla a tutti gli effetti tra le favorite per la Champions League, che per i bianconeri inizia domani a Valencia. L'acquisto di Cristianodal Real Madrid, in particolare, è un colpo straordinario per la Vecchia Signora. Che, però, proprio a causa dello sforzo economico profuso per il fenomeno portoghese,