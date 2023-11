La Juventus si avvicina alla sfida con l'Inter in programma per domenica 26 novembre all'Allianz Stadium. I bianconeri devono far fronte a diversi casi difficili legati agli infortuni, che fanno suonare il campanello d'allarme a centrocampo: non solo Manuel Locatelli, rientrato dal ritiro dell'Italia a causa di un problema alla decima costola, e Fabio Miretti, che ha lasciato l'Under 21 in seguito ad un forte attacco di lombalgia. Ora si aggiunge anche Weston McKennie alla lista dei giocatori in dubbio per la prossima sfida di campionato.



STOP MCKENNIE - Il giocatore ex Schalke 04, impegnato con gli Stati Uniti nella CONCACAF Nations League, è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale per fare ritorno a Torino a scopo precauzionale. Alla base dello stop, una tendinopatia al ginocchio emersa proprio a margine degli impegni internazionali. Le sue condizioni non sembrano preoccupare in ottica Inter, ma i prossimi esami chiariranno meglio l'entità del problema. Quel che è certo è che Allegri, visti anche i lievi acciacchi di Andrea Cambiaso, dovrà sperare di recuperare qualcuno in questa settimana che conduce al derby d'Italia.



IL COMUNICATO - Lo comunica la nazionale statunitense: "Il centrocampista dell'USMNT Weston McKennie ha lasciato il ritiro per recuperare da una tendinopatia aggravata del ginocchio sinistro. Nessun sostituto verrà aggiunto al roster mentre gli Stati Uniti sabato affronteranno Trinidad e Tobago nella gara di ritorno dei quarti di finale della Concacaf Nations League."