Procede bene il recupero di Federico Chiesa dopo l'intervento al crociato. L'esterno della Juve, che dovrebbe rivedersi in campo verso la fine dell'estate, dovrebbe iniziare presto la fase due, ovvero quella della riatletizzazione. Il primo passo sarà quello di ricominciare a correre, ma naturalmente ci vorrà tempo e molta cautela. "Il suo calcio è fatto soprattutto di strappi e scatti, e nessuno alla Juventus vuole correre alcun tipo di rischio - spiega La Gazzetta dello Sport -. Ecco perché il suo rientro in campo è previsto non prima di settembre-ottobre e sarà molto graduale. Inutile accelerare, visto che l'Italia non si è qualificata per la fase finale del Mondiale in Qatar".