Si allungano i tempi per il caso Paul Pogba. I legali del centrocampista della Juventus, sospeso in via cautelare per doping dallo scorso 11 settembre (era risultato positivo al testosterone nel controllo del 20 agosto, dopo Udinese-Juve), hanno formulato una istanza di rinvio: vista la difficoltà del caso, gli avvocati hanno chiesto di slittare il processo a non prima del 15 febbraio. La richiesta, riferisce La Gazzetta dello Sport, è stata accolta dal Tribunale nazionale antidoping ieri sera.



DATA DA DESTINARSI - Pogba dunque non sosterrà il processo davanti al TNA il 18 gennaio, come inizialmente previsto, ma non è ancora nota la data: il nuovo appuntamento verrà calendarizzato in seguito, allungando così i tempi per il procedimento. Dopo la sospensione (11 settembre) e la conferma delle controanalisi (6 ottobre), il 7 dicembre la Procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica per il dieci bianconero che, non potendo allenarsi alla Continassa, nel frattempo si tiene in forma nella sua villa torinese (un tempo residenza di Cristiano Ronaldo). Sospeso anche lo stipendio da 8 milioni di euro netti più 2 di bonus: Pogba al momento percepisce il minimo previsto dal contratto collettivo, circa 2mila euro netti al mese.