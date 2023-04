Il Corriere della Sera in edicola oggi fa il punto sulla situazione del processo sportivo che riguarda la Juventus, che in attesa dell'esito del ricorso sulla restituzione dei 15 punti di penalità per la vicenda plusvalenze, attende anche che il procuratore federale Chiné invii l’atto di chiusura indagine alle difese per il filone stipendi. La chiusura dovrebbe arrivare a inizio settimane, poi le parti avranno cinque giorni per inviare memorie o chiedere di essere sentite. Chiné quindi avrà altri 10 giorni di tempo per decidere se archiviare (difficile) o deferire e avviare un procedimento sportivo. Nel caso, potrà partire tra fine aprile e inizio maggio e si proverà a concludere i due gradi di giudizio entro la fine del campionato. Poi si può ricorrere al Collegio di garanzia. La Juventus rischia una maximulta o una penalizzazione in punti, essendo nell’ambito dell’articolo 31 ovvero "violazioni in materia gestionale ed economica". Dovrebbero invece salvarsi i giocatori, dato che la procura nei loro atti non ha riscontrato dolo.