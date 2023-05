Nonostante fosse stato da noi evocato e da tutti previsto,La prima,La seconda,La terza, e più importante, esisteTuttavia la frase che spiega tutto è la seguente:Compreso, ovviamente, quello al Tar, successivo al Collegio di Garanzia presso il Coni.Insomma, in questa trattativa con la FedercalcioSe voi ci condannate - il senso del discorso -, noi facciamo saltare il banco ben sapendo che il Tar, al 90 per cento, ci darebbe ragione.E’ assai probabile che il numero 1 della Federazione volesse dire che il risultato più bello del calcio italiano, non fosse l’esito del patteggiamento della Juventus, ma l’aver ritrovato un momento di serenità. Il tutto nel rispetto delle regole”. Però, un po’ perchè la sua frase è stata estrapolata dal contesto, un po’ perché Gravina ha comunicato con troppa frettolosità, maComunque fosse andata,. Se siamo sinceri fino in fondo, e togliamo il velo di ipocrisia che permea anche il mondo del calcio, non possiamo non ricordare che la serie A e, più in generale, il nostro prodotto pallonaro sarebbe stato deprezzato enormemente senza la presenza della Juventus che, come tutti sanno, oltre ad essere la squadra più titolata d’Italia, è anche quella che conta sul maggior numero di tifosi.Potevano i broadcaster interessati a comprare e a vendere le partite del nostro campionato, abbassare i prezzi perchè la Juve non partecipava?i. Certo, è fortemente anomalo che un processo che sarebbe potuto durare mesi, si chiuda in meno di mezza giornata e, sostanzialmente, con la pena più mite che si potesse prevedere. Ma, come avevamo anticipato anche questa mattina, la difesa ha lavorato con metodo, argomenti e sagacia.Ancor più che nei casi precedenti, la diplomazia servirà più della giurisprudenza. Anche perchéSe deve essere esclusa un anno, per il mancato fair-play, la Juve prerferisce che sia quello in arrivo. Tanto, al massimo, partirebbe dall’Europa League. Esattamente quello che la nuova dirigenza vuole.