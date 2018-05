Il procuratore calcistico Gianluca Fiorini è stato accusato di molestie nei confronti del direttore generale e amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta. Il movente è il centinaio di messaggi spediti quattro anni fa a Marotta a qualsiasi ora del giorno per convincere il manager bianconero a comprare i suoi giocatori. Gli sms sono finiti all'attenzione della Digos.

Come scrive La Repubblica, "Sollecitava incontri, inviava commenti, critiche, accuse e allusioni su presunte irregolarità professionali" si legge nel capo di imputazione. Così per due volte è stato denunciato da Marotta per molestie. La prima volta Fiorini se l'è cavata con un'oblazione, nel secondo caso è finito davanti al giudice. Il suo legale ha chiesto di poter applicare alla vicenda la norma sulla "tenuità del fatto".



Il legale di Marotta ha dato il via libera. Adesso toccherà al giudice se tutto quanto riassunto nel fascicolo molestie nei confronti del manager bianconero possa essere archiviata per tenuità dei fatti. Per convincere che è così Fiorini ha scritto anche una dichiarazione che è una sorta di promessa: "Chiedo scusa, non lo farò mai più".