Prestazione opaca per la Juve contro il Real Madrid, sicuramente la peggiore di tutta la tournée statunitense. In una fase in cui i carichi di lavoro contano ancora molto, aspettando che dai prossimi giorni Max Allegri possa trovare finalmente il gruppo al gran completo. Pur prendendo anche questo test ovviamente con le molle, sono pochi in questo caso i segnali positivi. Mentre più di qualche cosa appare ancora da registrare. Ecco i promossi e i bocciati di Calciomercato.com

PROMOSSI

CANCELO – Si accende a sprazzi, ma quando lo fa si rende sempre pericoloso. Schierato attaccante esterno dimostra ancora una volta di avere un gran motore e tanta voglia di conquistare spazio nelle gerarchie di Allegri.

DE SCIGLIO – Quando viene puntato va in affanno. Ma reagisce con un paio di interventi decisivi, in particolare quello su Vinicius che neutralizza una situazione di uno contro quattro durante un contropiede a campo aperto del Real.

BERNARDESCHI – La sua tournée non è stata entusiasmante, ma in questa occasione trova qualche giocata importante. La più spettacolare è quella che da il la al momentaneo rocambolesco vantaggio bianconero.

BOCCIATI

SZCZESNY – Con la palla tra i piedi sbaglia troppo. E tra i pali ci mette del suo nel regalare il gol del 3-1 al Real.

BENATIA – A intermittenza. Quando si spegne, però, fa danni. Non impeccabile in occasione del pareggio di Bale, goffo e in difficoltà quando Asensio lo brucia per la rete del 3-1.

PJANIC – Non inventa se non da palla inattiva, troppo leggero sulla pressione di Ceballos nel gestire il pallone rinviato di testa da Benatia che poi perde e porta al gol di Bale.