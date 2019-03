Era stato l'investimento a sorpresa del Sassuolo in un pomeriggio di fine gennaio. Arrivo a Milano, visite mediche, firme sui contratti e dritto da Roberto De Zerbi. Ma in regia c'era la Juventus per Merih Demiral​, difensore centrale classe '98 turco di enormi prospettive, già all'exploit con due ottime prestazioni nel Sassuolo che lo sta valorizzando in queste settimane. Il presidente Squinzi ha speso ben 7 milioni per assicurarsi questo centrale, un affare condotto e voluto fortemente dal Sassuolo con la Juve che ci ha lavorato in sinergia con i neroverdi.



PROMOSSO DA PARATICI - Il ds bianconero Paratici è un suo estimatore, lo ha fatto seguire a lungo, l'idea di prendere Demiral insieme al Sassuolo è stata approvata. Non a caso c'è un uomo della Juve sempre attento alle prestazioni del turco, fin qui promosso spesso e volentieri a pieni voti. Ottimo ieri anche contro il Napoli, non proprio una partita comoda per qualsiasi difensore. Demiral strappa consensi e ha conquistato De Zerbi che lo sta utilizzando come titolare nelle ultime settimane, la Juve approva. E per il futuro è convinta di averci visto ancora lungo, mentre il Sassuolo se lo gode...