. Come abbiamo raccontato su Calciomercato.com negli scorsi giorni al tecnico bianconero non basterà “semplicemente” conquistare la zona Champions, dovrà farlo in maniera convincente:Questo non significa che la Juve cambierà sicuramente allenatore, ma che Pirlo debba conquistarsi sul campo la riconferma invece sì.sarebbe clamoroso, eppure è a questo punto un'ipotesi da tenere in considerazione. Se a un certo punto la Juve dovesse scivolare addirittura fuori dalla zona Champions, per esempio. Se arrivasse una sconfitta nel derby la situazione precipiterebbe, una vittoria con il Torino darebbe ossigeno ma poi ogni partita sarebbe ancora particolarmente delicata a cominciare da quella col Napoli e via discorrendo.per quanto si tratti di una situazione estrema che si cercherà di scongiurare in ogni modo alla Continassa.Con Pirlo fino a prova contraria e fino a quando sarà possibile, dunque. Ma se dovesse poi verificarsi il rischio “armageddon”, come intervenire?Che pur essendo il viceallenatore non rappresenta un uomo di Pirlo, è anzi un profilo individuato la scorsa estate dalla società che lo ha scelto per affiancare il tecnico esordiente. E non sono poche le voci che vogliono proprio Tudor non propriamente in linea con il resto dello staff tecnico, opzione immediata tra quelle che attualmente sarebbero pronte all'uso