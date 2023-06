Conto alla rovescia per Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il direttore sportivo ex Carpi ha firmato la risoluzione del contratto che lo legava al Napoli fino a giugno 2024 e ora è pronto a legarsi al club bianconero per le prossime cinque stagioni (fino al 2028) con un ingaggio da 2 milioni di euro netti all'anno più bonus.



I TEMPI - L'annuncio ufficiale da parte della Juve è atteso nei prossimi giorni, quando dovrebbe arrivare anche il prolungamento del contratto (dal 2024 al 2025) per il direttore sportivo Giovanni Manna. Giuntoli sarà il responsabile e coordinerà tutta l'area sportiva.



PRIME MOSSE - La sua prima missione sarà quella di portare avanti il lavoro già impostato per piazzare alcuni esuberi sul mercato in uscita come i centrocampisti Arthur, McKennie e Zakaria (quest'ultimo al centro di una trattativa col West Ham) oltre ai terzini sinistri Alex Sandro e Luca Pellegrini.



GLI OBIETTIVI - Dopodiché Giuntoli potrà dare l'assalto a Sergej Milinkovic-Savic. L'alternativa al centrocampista serbo della Lazio è rappresentata dall'olandese Koopmeiners dell'Atalanta, già seguito ai tempi del Napoli, con Frattesi del Sassuolo sullo sfondo. Invece come esterno mancino interessa Parisi dell'Empoli.



IL SACRIFICIO - In ogni caso servirà la cessione di un big tra i 3 calciatori che la Juventus ha pagato di più per acquistare: Bremer (41 milioni di euro), Chiesa (55 milioni) e Vlahovic (81,5 milioni). Più che Giuntoli, la scelta la farà il mercato. Infatti dipenderà tutto dalle offerte che arriveranno.