La Juventus sta provando l'affondo per Emil Holm, terzino destro di proprietà dello Spezia che libererebbe Andrea Cambiaso in direzione Bologna. Secondo Tuttosport, per battere la concorrenza di Napoli (ha preso Faraoni ndr.) Inter e Atalanta, la prima offerta da presentare al club ligure sarà di 6 milioni più bonus, lontana dai 15 milioni richiesti per cederlo.